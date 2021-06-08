В поселке под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения

Режим повышенной готовности введен в поселке Кузьмолово Ленинградской области.

Решение принято в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность, сообщил вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин.

Он добавил, что угроз населению объект не представляет, превышений радиационного фона не фиксируется.

Кузьмолово находится в 8 километрах от Петербурга. Как сообщает 47news, причиной введения режима повышенной готовности в Ленобласти стал, по предварительным данным, неулаженный спор об охране опасных объектов на ФГУП "РНЦ Прикладная химия".

Предприятие производит химические материалы для оборонного и ракетно-космического комплекса еще со времен СССР. На производстве, по данным издания, есть опасные объекты, которые необходимо охранять особым образом.

В прошлом году "Прикладная химия" изменила форму собственности. С тех пор руководство градообразующего предприятия и чиновники не могут договориться. Остался нерешенным вопрос, кто будет заниматься охраной специфических объектов. Предприятие заявило, что не может далее заниматься их охраной. Как пояснил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, руководство "Прикладной химии" считает, что им больше не надо отвечать "за бочки с какой-то гадостью".