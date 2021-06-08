08 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Полиция Екатеринбурга разыскивает молодую пару, которая поджигала тополиный пух на Некрасова

Сотрудники отдела полиции номер 11 в Екатеринбурге устанавливают личности молодых людей, причастных к возгоранию на ул. Некрасова, 2. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с поджогом опубликовал "Четвертый канал". На нем хорошо видно, как молодая пара поджигает дорожку из тополиного пуха, которая ведет к припаркованным авто и деревянному дому. Когда "шоу" закончилось, пара поспешила скрыться, не удостоверившись в том, что горение прекратилось.

Тем не менее, из-за хулиганства молодых людей, загорелся автомобиль, а позже огонь перекинулся и на дом. К счастью? к этому времени успели подъехать пожарные, которые не допустили возгорания деревянного строения. Жители дома на Некрасова, 2 самостоятельно намерены выйти на хулиганов, с помощью камер наружного видеонаблюдения.

Полиция просит предоставить данные о разыскиваемых и их возможном местонахождении, позвонив по номерам: 356-42-11 или 102 (02). По результатам проверки будет принято соответствующее решение. Поджигателям грозит штраф до 120 тыс. руб. и возмещение причиненного ущерба или ограничение свободы сроком 1 год.

Напомним, что из-за возгорания тополиного пуха вчера произошел пожар в Парке им. Маяковского. До этого, 6 июня, пожарные 250 раз выезжали на вызовы о возгорании, причиной которого были "игры" с тополиным пухом.

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Теги: тополиный пух, пожар, автомобиль, Екатеринбург, пара, Некрасова



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