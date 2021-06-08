08 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале МУП наказали из-за слива канализационных стоков в городской пруд

В Верхнем Уфалее МУП "МПО Водоканал" привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за слив канализации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, около жилого дома № 3 по улице Окишева расположен канализационный коллектор, через который проходят канализационные стоки с микрорайона "Спартак". Была нарушена герметичность коллектора, поэтому канализационные стоки длительное время стекали на почву и в городской пруд.

Кроме того, предприятие проводило работы по очистке канализационного коллектора по улице Победы путем сброса канализационных стоков на почву земельного участка.

Главе Верхнего Уфалея и директору МУПа внесены представления с требованием устранить нарушения, а также объявлены предостережения. В настоящий момент начат ремонт канализационного коллектора.

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Теги: МУП, канализация, стоки,



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