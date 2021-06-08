08 Июня 2021
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Общество В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Рогозин пообещал новые уголовные дела в космической отрасли

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что уголовные дела в ракетно-космической отрасли продолжат возбуждаться по "документам прошлых лет".

Об этом глава корпорации написал в телеграм-канале, разместив ссылку на новость хищениях и уголовных делах в "Роскосмосе".

"Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет", – прокомментировал Рогозин.

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.

Также сообщалось о хищении более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на МКС. Расследование Следственного комитета выявило, что деньги вывели руководители компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации "Энергия" и других госпредприятий через фиктивных субподрядчиков.

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Теги: дмитрий рогозин, уголовные дела, роскосмос



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