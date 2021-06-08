Володин: "Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии"

Госдума приняла обращение к широкому кругу организаций и должностных лиц – от президента России до ОБСЕ и ООН. В нем осуждается инициатива президента Украины Зеленского признать коренным народом этой страны только украинцев.

Заявление было поддержано всеми фракциями парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также долго критиковал украинские власти и призывал США отказаться от поддержки администрации Владимира Зеленского, вспомнив про давление действующих властей Украины на оппозиционных политиков и СМИ: "Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии. И это должен понимать и Байден, до которого пытается достучаться Зеленский".