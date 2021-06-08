90 тысяч свердловчан заболели коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 105 заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (64 новых случая) и ряда других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество выявленных на Среднем Урале случаев коронавирусной инфекции составляет 90 тыс. 98.

За сутки в регионе было выписано 106 человек и зарегистрировано 11 смертей больных COVID-19. С начала пандемии общее число выписанных свердловчан достигло 84 тыс. 1 человека, скончались 3 тыс. 521 заболевший.

Напомним, несмотря на заверения властей, что "третьей волны" эпидемии в России нет, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил сегодня о максимальной с 14 марта суточной заболеваемости COVID-19.