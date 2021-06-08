В России зафиксирован максимальный за три месяца суточный прирост заболевших COVID-19

Несмотря на заверения властей в том, что третьей волны эпидемии в России нет, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил сегодня о максимальной с 14 марта суточной заболеваемости COVID-19, которая вот-вот перешагнет за 10 тыс.

В Бурятии и Хабаровском крае местные власти возвращают ограничительные меры, при этом максимальное число заболевших "выдает" Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье – на три этих региона приходится около половины новых случаев. Всего за сутки в стране зафиксировано 9 977 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 3817.

Скончались от коронавируса за сутки 379 человек, выздоровели только 8 883, то есть заболевших снова больше, чем выздоровевших.