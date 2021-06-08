08 Июня 2021
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России зафиксирован максимальный за три месяца суточный прирост заболевших COVID-19

Несмотря на заверения властей в том, что третьей волны эпидемии в России нет, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил сегодня о максимальной с 14 марта суточной заболеваемости COVID-19, которая вот-вот перешагнет за 10 тыс.

В Бурятии и Хабаровском крае местные власти возвращают ограничительные меры, при этом максимальное число заболевших "выдает" Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье – на три этих региона приходится около половины новых случаев. Всего за сутки в стране зафиксировано 9 977 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 3817.

Скончались от коронавируса за сутки 379 человек, выздоровели только 8 883, то есть заболевших снова больше, чем выздоровевших.

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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