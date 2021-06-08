"Получай за маму". В Березовском жена убила супруга-инвалида, оскорбившего ее мать

Березовский городской суд приговорил местную жительницу 46 лет к 9 годам и 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел в ноябре 2020 г. Тогда обвиняемая, неофициально устроенная в кафе посудомойщицей, поссорилась со своим супругом-инвалидом, с которым она на протяжении четырех дней в компании друга семьи распивала спиртные напитки.

В ходе конфликта, мужчина оскорбил свою жену и ее мать. После этого женщина взяла на кухне нож, подошла к дивану, где лежал ее муж, и со словами: "Получай, это за маму" ударила его ножом в грудь.

Перед смертью потерпевший успел сказать "Лена, ты меня убила", а также позвонить другу с просьбой вызвать полицию. Мужчина скончался на месте происшествия от ранения сердца и массивной кровопотери.

Березовский городской суд назначил женщине наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.