Хабаровский край вернется к ограничениям из-за роста заболеваемости COVID

Хабаровский край возвращается к ограничениям из-за роста заболеваемости коронавируса, сообщает краевой минздрав после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксирован прирост числа заболевших COVID-19 в крае на 32%. Таким образом, регион вернулся к апрельским показателям прироста заболеваемости.

Минздрав предлагает снова заполнять залы кинотеатров на 50%, а на массовые мероприятия допускать не более 100 человек.

Накануне сообщалось, что Бурятия из-за роста заболеваемости коронавирусом усиливает ограничительные меры. Сейчас республика занимает третье место в стране по темпам прироста заболеваемости – после Московской и Ленинградской области. При этом первые два места пока ни о каких ограничениях не объявляли.