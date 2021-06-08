08 Июня 2021
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сергей светлаков, актер (2012) | Фото:amik.ru

Светлаков и Пелагея будут судьями на "Встрече выпускников КВН" в Екатеринбурге

Стали известны имена членов жюри "Встречи выпускников КВН-2021", которая пройдет 19 июня в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в состав команды судей вошли лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, бывший участник команды "Уральские пельмени" Сергей Светлаков, телеведущий Валдис Пельш, певица Пелагея и директор телеканала СТС Вячеслав Муругов. Ведущим игры станет основатель КВН Александр Масляков.

Во время мероприятия будут действовать все необходимые меры безопасности, связанные с профилактикой коронавируса.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, в этом году встреча выпускников КВН будет международной: на сцену выйдут команды "Азия MIX" (Киргизия), "Борцы" (Сургут) и "Вятка" (Кировская область). Они будут соревноваться в традиционных конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание. Само шоу покажут в записи на Первом канале.

В 2019 году Екатеринбург уже принимал "Встречу выпускников КВН". А в прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса.

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Теги: жюри, КВН, Екатеринбург



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