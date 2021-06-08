В Златоусте возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тела 34-летней женщины и 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 7 июня в квартире одного из домов города. По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина выстрелил сначала в женщину, а после в себя.

В настоящий момент проводится экспертиза по установлению причины смерти потерпевших.