08 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области стабилизируется

На территории Тюменской области постепенно стабилизируется ситуация с природными пожарами. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

При этом, по его словам, сложная обстановка сохраняется в Вагайском, Тобольском и Ярковском лесничествах, где ежедневно с огнем сражается более 500 человек, в том числе и с помощью авиации.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Тюменской области возбуждено 645 административных дел за нарушение противопожарного режима. Сумма 579 назначенных штрафов составляет 6 млн. 193 тыс. 600 руб.

По состоянию на 8 июня, в производстве дознавателей органов МЧС России находится 53 материала проверки по фактам лесных пожаров, возбуждено 19 уголовных дел.

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Теги: природные пожары, лес, обстановка



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