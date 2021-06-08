Зюганов припомнил Путину Мавзолей за голубым забором на параде Победы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов припомнил президенту России в очередной раз закрытый забором Мавзолей Ленина на День Победы. Оказалось, что у лидера российских коммунистов были ожидания по этому поводу в текущем году, но на чем они основывались – Зюганов не рассказал.

"Я был уверен, что Путин в этот раз Путин запретит этим голубым забором закрывать, отгораживаться от великой ленинско-сталинской модернизации, от Жукова и 32 полководцев, которые обеспечили победу, от Королева, Курчатова и Келдыша, которые создали ракетно-ядерный паритет. Нам надо, прежде всего, себя уважать", - заявил Зюганов во время обсуждения инициативы Владимира Зеленского по исключению русских и белорусов из числа коренных народов Украины.