08 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Ирина Зырянова - президент-элект РГР (2021) | Фото: Уральская палата недвижимости

Российскую гильдию риелторов возглавит эксперт из Екатеринбурга

Вице-президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова займет пост президент-электа Российской гильдии риелторов. Решение было принято 7 июля на XXXII ежегодном съезде РГР, прошло в рамках Общероссийского конгресса по недвижимости в Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УПН, в предвыборной программе Зырянова сообщила, что намерена посвятить работу на новом посту развитию профессии риэлтора и повышению ее значимости в обществе. По ее словам, "риелтор сегодня — высококвалифицированный специалист, который владеет необходимыми навыками и знаниями для решения сложных задач, и должен быть полноправным профессионалом в глазах общества".

УПН на конгрессе РГР(2021)|Фото: Уральская палата недвижимости

Помимо этого, Почетным знаком им. Кудрявцева была удостоена президент УПН Илона Соболева. Награда вручается за выдающийся вклад в образовательную деятельность и укрепление профессии. Почетный знак также вручили риэлторам Григорию Апресову (г. Севастополь) и Елене Тельмановой (г. Челябинск).

Напомним, что должность президента-электа буквально является должностью "будущего президента", которую присуждают за год до окончания срока нынешнего руководителя. Это делается для того, чтобы будущий глава заранее входил в курс дела.

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Теги: гильдия, риелтор, Екатеринбург, РГР



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