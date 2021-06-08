Путин наградил свердловского сенатора Чернецкого орденом Александра Невского

Сенатор Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий награжден орденом Александра Невского.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Чернецкий получил орден "за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу". Кроме него награждены еще три российских сенатора - Виктор Бондарев, Сергей Иванов и Вячеслав Наговицын.

Напомним, недавно стало известно, что в сентябре после выборов Совет Федерации могут покинуть сразу пятеро сенаторов. Аркадий Чернецкий назывался в их числе.