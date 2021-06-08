08 Июня 2021
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Общероссийский форум &quot;Города России 2030&quot;, Чернецкий (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин наградил свердловского сенатора Чернецкого орденом Александра Невского

Сенатор Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий награжден орденом Александра Невского.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Чернецкий получил орден "за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу". Кроме него награждены еще три российских сенатора - Виктор Бондарев, Сергей Иванов и Вячеслав Наговицын.

Напомним, недавно стало известно, что в сентябре после выборов Совет Федерации могут покинуть сразу пятеро сенаторов. Аркадий Чернецкий назывался в их числе.

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Теги: Чернецкий, орден, Путин, указ



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