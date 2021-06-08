08 Июня 2021
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Армия и ВПК В России
корвет проекта 22160 (2018) | Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Россия построит первый полноценный корабль по стелс-технологии

Корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым российским кораблем, который построят полностью по концепции стелс, сообщили РИА Новости источники в судостроительной отрасли.

По словам одного из них, корвет станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции.

По оценкам экспертов, 100-метровый корабль сможет отражать радиосигнал как небольшая лодка также благодаря особой форме надстройки и инновационным материалам и краскам. Степень его незаметности проверят на специальных испытаниях.

Корвет проекта 20 386 "Меркурий" — новейший российский корабль, в задачи которого входит ведение боевых действия в ближней и дальней морских зонах, а также защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. Его заложили 28 октября 2016 года в Санкт-Петербурге под названием "Дерзкий". Передача корабля флоту запланирована на 2022 год.

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Теги: стелс-корабль, корвет меркурий



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