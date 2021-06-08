В Госдуме предложили разъяснить россиянам смысл законопроекта о прививочном календаре

В Госдуме сегодня разгорелась дискуссия на счет того, как рассматривать правительственный законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок.

На открытии пленарного заседания депутаты предложили рассмотреть законопроект в приоритетном порядке (в итоге он переместился в повестке с 63-го места на 57-е, так что далеко не факт, что депутаты успеют его сегодня рассмотреть). Но также глава комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил своему коллеге из комитета по здравоохранению, а также заместителю министра здравоохранения "простым языком" изложить смысл законопроекта.

Нилов отметил, что депутатам поступает очень много обращений с различными интерпретациями законопроекта. В частности, многие полагают, что россиян заставят прививаться от коронавируса.

"Давайте подумаем, чтобы рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке раньше с приглашением представителя Минздрава. К нам идет большое количество обращений", - согласился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также прозвучало предложение снять вопрос с рассмотрения, которое уже председатель палаты отверг. "Зачастую депутаты сами подливают масло в огонь, чтобы лайки собрать", - заявил Володин, намекая на распространение недостоверной информации.

"Если кто-то увязывает календарь прививок с увольнениями – давайте разберемся. Прививка – дело добровольное. Ряд случаев есть, когда депутаты ходили и говорили людям, что нет вообще этого вируса. А потом сами заболели, и тяжело. Те, кто прививался и потом заболел, болели гораздо легче, чем те, кто не прививался. В Израиле 80% сделали прививки. У нас – 10%. Это наш выбор. Но мы должны дать возможность людям этот выбор сделать самостоятельно. А у нас получается: не хотим и другим не дадим", - высказался спикер.

Также депутаты предлагали пригласить высказаться профсоюзы (по поводу информации, что людей начали увольнять за отсутствие прививок). "Ну что это, Шмаков (председатель Федерации независимых профсоюзов) России будет нам про прививки рассказывать?" – отказался Володин.