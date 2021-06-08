08 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени наказали участников свадебного кортежа за дрифт на центральной улице

В Тюмени инспекторы ДПС установили и привлекли к ответственности всех участников свадебного кортежа, нарушившего ПДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В минувшее воскресенье семь участников свадебного кортежа перегородили улицу Республики и устроили дрифт на проезжей части. Видеозапись произошедшего попала в соцсети. Полицейские установили личности водителей автомобилей "Хонда", "БМВ 520I". "Порше", "Мерседес Бенц GL 350", "Мерседес Бенц С180", "Киа" и "БМВ 640". Это молодые люди в возрасте от 22-х до 33-х лет, шесть человек проживают в Тюмени, один – житель Покачи.

Четырех водителей оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение правил остановки на проезжей части, повлекшее создание помех для других участников движения. Двое водителей наказаны за управление транспортом без государственных номерных знаков – это штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение права управления транспортом. Водитель автомобиля "Мерседес", дрифтовавший на дороге, наказан за разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

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Теги: дрифт, свадебный кортеж, штраф



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