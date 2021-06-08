Призрачно все? В Екатеринбурге воссоздали "тунгусовскую" должность

В структуру администрации Екатеринбурга вернут должность, которую некогда занимал "серый кардинал" Владимир Тунгусов. Так, спустя пять лет вернут кресло замглавы, руководителя аппарата мэрии. Как передает Накануне.RU, за такой проект городской команды сегодня проголосовали депутаты Екатеринбургской гордумы. Причем они были единогласны в своем решении, - 32 голоса.

По слухам, витающим в политтусовке, еще одним вице-мэром может стать экс-помощница мэра Орлова Марина Фадеева.

Также незначительно вырастут зарплаты заведующих отделами мэрии.

Такие чиновники станут получать больше на 300 рублей.

Отметим, что, по данным горадминистрации, в один департамент мэрии входит 70 человек.

В среднем, зарплата начальника отдела в мэрии составляет чуть более 22 тысяч рублей.