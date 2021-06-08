Мультимедийный проект "Александр Невский. Судьба России". Уже скоро в Екатеринбурге.

11 июня, накануне Дня России, в Екатеринбурге откроется необычный культурный объект - мультимедийное выставочное пространство «Александр Невский. Судьба России», построенное на современных технологиях полного погружения. Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, на площади в 800 квадратных метров будут расположены объекты, в которых гармонично сочетаются исторические факты, аудиовизуальные и игровые решения. В составе проекта - голограмма Дмитрия Певцова, реконструкция древнего Новгорода, спецэффекты от команды фильма Дэвида Финчера и 15 фур декораций.

За несколько дней до мировой премьеры стали известны некоторые подробности проекта, создание которого взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

В самом начале экспозиции посетителей ждет голографический театр, где народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов рассказывает о роли Александра Невского в истории государства Российского. Созданием виртуального Певцова, как и всей выставки, занималась итальянская компания Illogic при участии компании BWS, «Диджитал Экспо» и ряда российских компаний.

«Идея была в том, чтобы создать экспозицию, которую можно прожить вместе с героем. Нам понадобилось около 15 грузовиков, чтобы доставить в музей декорации и технические приспособления для этой выставки», — говорит основатель компании Illogic Фабио Каччатори.

Созданием визуального ряда Ледового побоища занималась студия Territory, принимавшая участие в съемках картины «Манк» Дэвида Финчера («Оскар-2021» в номинации «Лучшая операторская работа»). Битва на Чудском озере — это самая насыщенная технологиями зона: 180 квадратных метров экранов, искусственный туман, холод, специальный объемный звук и фигуры русских воинов.

Часть выставочного пространства уральской выставки, созданная музеем, появится еще в 23 городах России. Речь идет об иллюстрированном трагическом эпосе, над которым работали 25 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а основой для вдохновения послужили, например, даже те вещи и элементы одежды, которые были найдены во время раскопок. Специально для этого графического романа было написано девять музыкальных композиций – авторами выступили дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.

Онлайн-премьера проекта пройдет за день до официального открытия. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном сообществе парка «Россия — моя история. Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что в 2021 году в России проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Уральская экспозиция станет серьезным вкладом в сохранение значимости Александра Невского для нашей страны.