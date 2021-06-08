Российских и иностранных гостей "Иннопрома" в Екатеринбурге ждут блюда уральской кухни

08 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
пельмени еда пища (2009) | Фото: fudi.ru

Российских и иностранных гостей "Иннопрома" в Екатеринбурге ждут блюда уральской кухни

"Иннопром-2021" в Екатеринбурге готовит для своих гостей сразу девять ресторанов, в которых будут подаваться блюда уральской кухни. Оценить местное меню можно будет со 2 по 16 июля: каждый из ресторанов приготовит три особых блюда и комплимент от шеф-повара. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в одном из ресторанов гости выставки смогут попробовать блюда с полевыми травами и еловыми шишками.

"Девять ресторанов в дни работы международной выставки будут работать по особому меню, основанному на блюдах аутентичной уральской кухни. Гастрономический фестиваль призван рассказать гостям и жителям города о локальной культуре гостеприимства и региональных особенностях через призму гастрономии. Кулинарная программа позволит лучше узнать Урал, почувствовать его вкус, и органично дополнит деловую программу выставки", – рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

По словам участника фестиваля аутентичной кухни шеф-повара Эдуарда Архипова, из-за очень короткого лета и обильного количества лесов, на Урале принято часто использовать квашеные, вяленые, сушеные и маринованные продукты. Летом же для уральцев привычны дары леса. Именно поэтому перед поварами "Иннопрома" стоит задача не только пристрастить посетителей к уральской кухне, но и сделать блюда максимально доступными даже для домашнего приготовления.

Напомним, что сама выставка продлится с 5 по 8 июля. Помимо выступления 500 спикеров и экспертов со всего мира, гостей "Иннопром-2021" ждут концерты, спектакли, шоу и экскурсии. На стадионе "Екатеринбург Арена" пройдет уникальный экскурсионный тур, посвященный году науки и технологий в России. Запланирован и крупный музыкальный фестиваль "Безумные дни". Подробная культурная и гастрономическая программа ИННОПРОМ-2021 представлена на событийном портале Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Иннопром, уральская кухня, шишки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети