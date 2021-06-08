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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Последствия ледяного шторма во Владивостоке (2020) | Фото: КГБУ &quot;Приморская авиабаза&quot;

В Приморье 61 человека обвинили в энергоавариях после ледяного дождя

В Приморье возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 61 должностного лица после ледяного дождя в ноябре 2020 года и аварий на энергосетях.

Расследование вело Дальневосточное управление Ростехнадзора, пишет Regnum.

Установлены множественные причины, которые стали предпосылками аварии или затруднили ее ликвидацию. Среди прочего это отсутствие аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов, недостаточность работ по техническому обслуживанию линий, недостаток специализированной техники, нехватка аварийно-ремонтных бригад и так далее.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения. Пострадал и мост на остров Русский – его обледенение назвали "беспрецедентным". Ущерб от ледяного шторма в Приморье предварительно оценили в миллиард рублей.

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Теги: ледяной дождь, приморье, шторм



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