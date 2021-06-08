Назначение на курорт: чем занимаются иностранные представительства Россотрудничества

Российское федеральное ведомство, известное как Россотрудничество, по принципу своей работы обязано в первую очередь заниматься делами соотечественников за рубежом. Защита и поддержка русскоязычных людей со стороны их великой родины является краеугольным камнем для международной репутации России (которую именно это ведомство призвано защищать). Однако «Русский дом» во главе с Евгением Примаковым теряет позиции даже в странах СНГ и , судя по делам и эффективности, мало подходит, чтобы продвигать российские интересы и взгляды в мире.

Новый хозяин Россотрудничества

Примаков был назначен на пост главы Россотрудничества 25 июня 2020 года — через пять лет после смерти своего знаменитого деда-дипломата. Вряд ли эта дата была случайной — даже на сайте Русского дома науки и культуры в Париже бывший журналист-международник представлен как «внук своего деда».

Сразу же после назначения Примаков-младший заявил, что его и его команду «не устраивают некоторые аспекты деятельности Россотрудничества» и обещал радикальные улучшения. Глава ведомства сам признавал, что «деятельность ведомства напрямую отражается на репутации России».

Однако в итоге год деятельности Примакова на посту руководителя Россотрудничества обернулся «решением организационных вопросов»: под предлогом обновления команды он провел жесткую зачистку кадров, удалив людей, связанных с предыдущим руководством и назначив множество приближенных, не имеющих опыта заграничной работы и не владеющих языками, например, на посты глав зарубежных представительств.

Вечная Масленица

Стоит посмотреть, чем занимаются Русские дома, которыми организация управляет в 80 странах по всему миру. Некоторые Русские дома — например в Киеве и Львове — были просто закрыты, а их онлайн-контакты парализованы. В других странах, где много русскоязычных людей, таких как Эстония, Литва и Латвия, Русские дома, по словам Примакова, «создать не удается» — якобы у Россотрудничества недостаточно для этого полномочий. Что же остается?

Например, есть Русский дом в Душанбе. Русские составляют менее 0,5% населения Таджикистана, уже в 2010 году их было менее 35 тысяч. На какую помощь от Россотрудничества может рассчитывать эта компактная русскоязычная община в чужом краю? Информация на сайте Российского центра культуры и науки в Душанбе представлена крайне скупо. Последняя запись в разделе новости датируется серединой мая. Новости на сайте появляются не чаще раза в месяц и не имеют практически никакой региональной специфики — Россотрудничеству вообще нечего сказать о жизни соотечественников в Таджикистане.

«Таджикские школьники отпраздновали русскую Масленицу», «Масленица. Как прошел праздник встречи весны в Сафед-Даре», «Студенты Российско-Таджикского (Славянского) университета отметили Масленицу» — такие заголовки рассказывают о деятельности Россотрудничества в Таджикистане.

Создается впечатление, что празднование Масленицы — важнейшее направление деятельности Русского дома в Душанбе. В анонсах на сайте — только Международная многопредметная олимпиада в Казани, которая будет продолжаться до 18 июня.

Пушкинский аттракцион космических нашивок

Однако возможно, это именно в Душанбе работа Русского дома организована так слабо? Возможно, просто не справляется его руководитель Иван Иванов, который заведует в Россотрудничестве сразу Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Можно сравнить работу отделения Россотрудничества в Душанбе с мероприятиями Русского дома науки и культуры в Париже, который возглавляет опытный дипломат Константин Волков. Сайт французского отделения обновляется гораздо чаще, чем большинство сайтов организации — новости публикуются почти каждый день, рекламируя французам, к примеру, Пушкина.

Однако если посмотреть внимательнее, раздел анонсов производит печальное впечатление: в Русском доме русским французам покажут нашивки на скафандры на «Выставке оригинальных космических экспонатов» и иконографию святого князя о на выставке «Александр Невский: образы в искусстве». Эти две выставки будут показывать весь июнь. А нашивки — и того дольше.

Создается впечатление, что руководству и сотрудникам отделения Россотрудничества в Париже просто нечего сказать — ни французам, ни нашим соотечественникам, живущим во Франции. В 20-е годы XXI века представлять Россию с помощью Пушкина и Александра Невского — это тот самый застой, от которого Евгений Примаков пообещал избавиться, и который лишь подрывает позиции современной России, которая не должна жить одним только прошлым.

К примеру, на сайте организации, которая призвана защищать права россиян и соотечественников нет ни слова про задержание 4 июня российской теннисистки Яны Сизиковой. Куда важнее угрозы россиянке оказалось обсуждение сборника выступлений Мориса Тореза.

Дипломатический курорт

Дело в том, что 70% филиалов Россотрудничества расположены в комфортных европейских столицах, таких как Париж, и в курортных зонах по всему миру — Шри-Ланка, Куала-Лумпур, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и марокканский Рабат.

Абсолютное большинство этих центров фактически бездействуют, «развлекая» предполагаемых где-то в Палестине и Замбии соотечественников лекциями про Пушкина, празднованием Масленицы и репродукциями картин с Александром Невским. Немногочисленные «экзотические» фотографии, вроде снимков таджикских детей с блинами, позволяют этим отделениям отчитываться перед Евгением Примаковым и продолжать получать бюджетные деньги. Очевидно, что в ведомстве отсутствует оценка качества работы — чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на сайт Русского дома.

Россотрудничество — это элитарный клуб отдыха для дипломатов, покинувших серьезную службу в МИД России. Теперь они за госденьги вяло торгуют российским прошлым, проводя презентации выставок с «космическими нашивками» и прославлением Пушкина.