08 Июня 2021
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, гордума, Екатеринбург (2016) | Фото: tagilka.ru

Мэрия Екатеринбурга на 3 миллиарда больше потратит на дороги, образование, спорт, чем в 2020 году

Гордума Екатеринбурга единогласно утвердила корректировки в бюджет уральской столицы на 2021 год, предложенные мэрией. Как передает корреспондент Накануне.RU доходы городской казны выросли на 3 млрд.

"По итогам первого квартала 2021 года, доходы городского бюджета выросли с 47,2 млрд до 50,4 млрд, расходы — с 48,8 до 53,4 млрд. В первую очередь, за счет роста поступлений из вышестоящих бюджетов на 3 млрд, а также за счет увеличения собственных доходов на 30 млн. Кроме того в прошлом году на фоне пандемии бизнес получил льготу в виде отсрочки по платежам — по этой статье в мэрии также теперь ждут дополнительных поступлений порядка 100 млн руб", - отметила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

Так, увеличение трат бюджета после корректировок произойдет по следующим показателям: 88 млн направят дополнительно на содержание сети школ, на капремонт бассейнов к Универсиаде выделят 210 млн, на покупку оборудования для Театра Кукол 22 млн, на создание экспозиции для Эрмитаж-Урал 21 млн, приобретение оборудования для разогрева термопластика при нанесении дорожной разметки обойдется в 3 млн. 

За счет поступлений из федерального бюджета в частности планируется дополнительно направить: порядка 1 млрд — на ремонт дорог, 940 млн — на школьное питание, 143 млн — на замену лифтов, 149 млн на ликвидацию несанкционированных свалок,  45 млн пойдет на вознаграждение классным руководителям, 479 млн истратят на реализацию проекта строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. 

Отметим, что увеличение субсидий косвенно также позволяет усилить собственные статьи расходов. К примеру, дополнительные средства на школьное питание позволят сократить финансирование этой статьи за счет собственных доходов и направить освободившиеся средства на благоустройство. 

Подчеркнем, что гордума и мэрия договаривались о корректировках на комиссиях и кулуарно в течение месяца. 

Согласование расходов велось порядка месяца. Между депутатами и чиновниками был достигнут консенсус. 

Рост объемов бюджета в первую очередь связан со снижением коронавирусных мер. 

В начале года часть средств на всех уровнях была "зарезервирована" на случай ухудшения ситуации. 

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Теги: корректировка бюджета, дума, екатеринбург



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