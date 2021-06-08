Мэрию Лабытнанги обязали расселить аварийный дом

В Лабытнанги прокуратура после проверки добилась расселения аварийного дома №32 по улице Рабочая, сообщили Накануне.RU кружном надзорном ведомстве.

Несущие конструкции свай, бруса обвязки, цокольного перекрытия и стропильной системы деформированы. Многоквартирный дом ещё в 2018 г. признан аварийным и подлежащим сносу, а расселить его должны были только в 2025 г. Прокурор города внёс представление мэру Марине Тресковой, в котором потребовал срочно расселить дом. Однако администрация не отреагировала на документ.

Прокуратура обратилась в суд, требуя от мэрии расселить здание, а пока это не случится, укрепить несущие конструкции дома. Иск удовлетворён, жильцы должны будут переехать уже в этом году, а пока здание укрепят.