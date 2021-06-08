Мэр Нижнего Тагила назвал удручающим состояние городских тротуаров

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев побывал с объездом в Ленинском районе, где запланирован ремонт тротуаров. Мэр остался недоволен их состоянием.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, новые пешеходные дорожки появятся в районе улиц Зерновая и Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте. По словам Пинаева, часть тротуаров в городе находится в удручающем состоянии, потому что их не ремонтировали еще с советских времен.

"У нас реализуется муниципальная программа ремонта тротуаров. Постепенно мы приводим в порядок пешеходные дорожки. В летний период в Ленинском районе запланировано сделать несколько объектов", - заявил глава.

В планах мэрии - заасфальтировать подъездные пути к травматологическому пункту поликлиники №3, обустроить территорию перед зданием лечебного учреждения. Также власти собираются организовать пешеходный переход на улице Кразнознаменной и восстановить тротуар, положить асфальт в районе пересечения улиц Некрасова и Краснознаменная на Кирпичном поселке.

"Проблемы достаточно давние. Но в течение летнего периода они будут решены", - пообещал глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле перенесли реконструкцию Привокзальной площади. Теперь она состоится в следующем году.