Депутаты Азербайджана написали Путину из-за мужчины, застреленного сотрудником ДПС

Депутаты и общественные деятели Азербайджана обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с освобождением из-под стражи инспектора ДПС из Новосибирска. Об этом сообщает Trend.

Азербайджанская общественность возмущена тем, что Александра Гусева выпустили из-под ареста по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрикина.

Авторы письма расценили произошедшее как "укрывательство и одобрение преступления", а также "поощрение для тех, кто страдает ксенофобией".

Обратившиеся к Путину уверены, что пистолет был направлен против "абсолютно беззащитного молодого человека", а действия полицейского были "противоправными".

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина, оказавший азербайджанцем, оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался.

На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности. Он был арестован, однако позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, были задержаны двое подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции (которые находились в машине вместе с погибшим нарушителем). 5 июня суд арестовал брата застреленного юноши.