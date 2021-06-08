В Екатеринбурге стартует суд по делу о смертельном избиении случайного прохожего в Реже

В Свердловском областном суде стартовал процесс над 29-летним жителем Режа Михаилом Берсеневым, обвиняемым в нападении на незнакомого ему ранее мужчину и избиении, в результате чего пострадавший скончался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, инцидент произошел 8 ноября прошлого года. Будучи в алкогольном опьянении, обвиняемый встретил около магазина на ул. Калинина в Реже ранее незнакомого мужчину 1982 г.р., которого внезапно начал беспричинно избивать. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии комы, где 24 декабря он скончался.

Берсеневу предъявлено обвинение по п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство из хулиганских побуждений. Сегодня в Свердловском областном суде пройдет первое заседание по делу.