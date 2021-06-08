В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома

В Челябинске обвалилась стена аварийного дома. По предварительным данным, никто пострадал, передает корреспондент Накануне.RU.

Обрушение произошло в доме №18 по улице Кронштадтской. По словам очевидцев, жильцов дома расселили в конце мая, поэтому в момент обрушения в здании никого не был. В администрации Челябинска эту информацию подтвердили.

"С 26 мая, когда в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа указанного дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд", - отметили в мэрии.

Была проведена экспертиза дома. Сегодня состоится внеплановое заседание комиссии, на которой будет приниматься решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

В настоящий момент здание оцепили. На месте находятся сотрудники МЧС и полиции.