08 Июня 2021
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лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Минприроды: Регионы в десятки раз занижают данные о лесных пожарах

Минприроды России уличило в занижении данных о лесных пожарах как минимум два российских региона – Якутию и Иркутскую область. Глава министерства Александр Козлов уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться и "при необходимости, принять меры прокурорского реагирования".

В Якутии данные региона отличаются от информации, полученной Рослесхозом с помощью дистанционного мониторинга со спутника. "Субъект заявляет о том, что в Нюрбинском лесничестве лесные пожары составляют 1057 гектаров, когда как по данным ИСДМ площадь превышает 20 000 гектаров. По Сунтарскому лесничеству регион дает 320 гектаров, со спутника видно, что это 3094 гектара. А в Ленском лесничестве термоточка размером в 653 гектара вообще не определена республиканскими властями как пожар", - говорится в сообщении министерства.

"Буквально на прошлой неделе были в Якутске, обсуждали лесные пожары в Республике. В прошлом году огонь прошел по свыше шести миллионам гектаров леса. Это 69,5%от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2%! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации. Например, ухудшились показатели по оперативности тушения, увеличились площади, пройденные огнем. Прекрасно понимаю географические особенности региона, и все же сбрасывать со счетов конкретные проблемы нельзя. А сейчас еще и занижение данных", - прокомментировал Козлов.

Лесной пожар(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Иркутской области, на сегодняшний день, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляет 1609 гектаров, а по данным ИСДМ - 16959 гектаров. В Магистральном лесничестве регион сообщает о 2400 гектарах огня, когда как со спутника это 7042 гектаров. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект дает всего 202 гектара.

Также министр инициировал служебную проверку подведомственного Минприроды Рослесхоза – почему надзорное ведомство принимает у регионов заниженные данные. "Не давать достоверные данные - это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей; населенных пунктов", - возмущается министр.

Как отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников, проблема занижения данных площадей лесных пожаров – общероссийская: "Данные, которые дают регионы, иногда не сходятся со спутниковыми. Мы сейчас более внимательно начали отслеживать эти ситуации. Если будут обнаружены новые расхождения в цифрах, то также привлечём надзорные органы. Обстановка с пожарами обязана быть достоверной, чтобы оперативно предупреждать и быстро реагировать".

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Теги: минприроды, лесные пожары, якутия, александр козлов



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