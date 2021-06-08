08 Июня 2021
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Общество В России
Ямал (2018) | Фото: правительство.янао.рф

ФНПР просит Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Обращение опубликовано на сайте ФНПР.

Отмечается, что до настоящего времени правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.

"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров", — подчеркивается в обращении.

В январе 2021 года Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 1 января 2016 года, напоминает Regnum.

В начале июня комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект своего председателя, представителя ЛДПР Ярослава Нилова. Он предлагал вывести из числа получателей страховых пенсий работающих инвалидов – по аналогии с пенсионерами-опекунами, для которых было сделано исключение. Таким образом им могла бы вернуться индексация.

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Теги: фнпр, владимир путин, индексация пенсий



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