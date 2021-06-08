ФНПР просит Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Обращение опубликовано на сайте ФНПР.
Отмечается, что до настоящего времени правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.
"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров", — подчеркивается в обращении.
В январе 2021 года Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 1 января 2016 года, напоминает Regnum.
В начале июня комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект своего председателя, представителя ЛДПР Ярослава Нилова. Он предлагал вывести из числа получателей страховых пенсий работающих инвалидов – по аналогии с пенсионерами-опекунами, для которых было сделано исключение. Таким образом им могла бы вернуться индексация.