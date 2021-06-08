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Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

На арктическом маршруте стагнация: перевозки грузов по СМП за первое полугодие составили меньше 13 тонн

В январе-мае по Северному морскому пути (СМП) было перевезено 12,8 млн тонн грузов. Это на 0,43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росморречфлот со ссылкой на данные, предоставленные администрацией СМП, передает корреспондент Накануне.RU.

Значительная часть грузов - СПГ и газоконденсат - 64,5% от общего количества грузов. Выдано 181 разрешение на плавание в акватории СМП. Это на четыре больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе 40 судам – под иностранным флагом (на девять разрешений больше, чем в 2020 году).

"Приведенные цифры – еще одна иллюстрация тому, что на нашем арктическом маршруте сейчас стагнация. То, что никаких 80 млн тонн к 2024 году там не получается, ясно давно. Но вопрос в том, а будут ли теперь бороться за натягивание этого показателя к 2025-му или же "растворят" его в "круглом" показателе 100 млн тонн к 2030-му?" - говорится в сообщении telegram-канала "Капитан Арктика".

Напомним, ранее издание РБК сообщало, что к 2024 г. грузопоток по Северному морскому пути достигнет 60 млн т, а не 80 млн т, как это было предусмотрено "майским указом" президента Владимира Путина в 2019 г. Причина – снижение прогнозов поставки угля и нефти в Арктике. Новую цель по грузопотоку Минтрансу предложила госкорпорация "Росатом" - оператор СМП. Предложение с корректировкой прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша. Планы по загрузке СМП к 2024 г. пришлось менять в основном из-за изменений в трех крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки. Речь про отказ компании "Востокуголь" от планов по добыче к 2024 г. по 19 млн т угля/год, изменение в показателях работы "Восток Ойл", изменение прогнозов "НОВАТЭКа", одного из главных пользователей арктического маршрута. В "Росатоме" Накануне.RU тогда сообщили, что "грузопоток не снизится, а увеличится до 110 млн тонн в год, просто изменится протяжённость [достижения показателя] во времени". По данным госкорпорации, 80 млн тонн в год грузопоток достигнет к 2025 г.

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Теги: Северный морской путь, Севморпуть, СМП, круглогодичная навигация, грузопоток, перевозки



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