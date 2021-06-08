Госдума не готова напоследок поработать "засучив рукава": сессию закончат раньше

Депутаты Госдумы как могут стараются сократить время рассмотрения законопроектов в оставшийся до каникул (и до конца текущего созыва) срок. Хотя президент призывал парламентариев поработать "засучив рукава".

Так, официально каникулы у депутатов начинаются в июле. Но ранее они решили побольше времени уделить на так называемые региональные недели, когда народные избранники уезжают в свои регионы – работать с населением. Понятно, что в преддверии выборов эта работа у них плавно перетечет в предвыборную кампанию.

Но вот выяснилось, что и до 24-го июня у депутатов нет сил ждать – они хотят провести последнее заседание созыва 17-го числа.

"Государственная дума работает очень интенсивно. Нам до конца этой сессии остается небольшое количество дней, предстоит принять немало важных законов. Тем не менее, Совет Государственной Думы высказал предложение о возможности, что мы завершим свою работу 17 числа", - говорится в комментарии "единоросса" Андрея Исаева на сайте Госдумы. Он добавил, что "при необходимости" депутаты готовы будут продлить срок работы, но пока планируют завершить дела 17-го.

Накануне стало известно, что 21-го июня у депутатов состоится своеобразный "выпускной": в Кремле их примет Владимир Путин. А еще раньше – 19-го – у "Единой России" запланирован съезд.

Все бы ничего, но только теперь у депутатов, весь год работавших в режиме два пленарных заседания в неделю вместо трех, просто авральная повестка. Например, на вторник, 8 июня, в списке вопросов к рассмотрению значатся 128 пунктов, большинство из них – законопроекты первого чтения, на которые уходит больше всего времени. Хотя последние две недели парламент начинает пленарные заседания не в 12, а в 10 утра, и работает "до окончания рассмотрения всех существенных вопросов", практика показывает, что рассмотреть даже повестку из 60 пунктов депутаты не в состоянии.