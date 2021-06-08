В Тюмени любовная ссора между мужчинами привела к поножовщине

55-летний житель Тюмени сильно пострадал после ссоры с 22-летним уроженцем с. Нижняя Тавда, с которым он состоял в интимных отношениях. Инцидент произошел на почве личной ссоры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Как рассказал потерпевший сотрудникам отдела полиции №5, прибывшим на место происшествия, мужчина находился в квартире со своим партнером, где и предложил ему продолжить их отношения на постоянной основе. После получения отказа, хозяин квартиры пригрозил подозреваемому рассказать об их связи супруге молодого человека. После этих слов парень разозлился, схватил нож и нанес тюменцу множественные ранения.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.