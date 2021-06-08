08 Июня 2021
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Политика Свердловская область
Татьяна Мерзлякова, полиция, задержание (2018) | Фото: Накануне.RU

Пятый срок: Татьяна Мерзлякова останется свердловским омбудсменом еще на пять лет

В Законодательном собрании Свердловской области рассмотрели вопрос о назначении Татьяны Мерзляковой на должность уполномоченного по правам человека в регионе.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, кандидатуру Мерзляковой на должность омбудсмена предложил губернатор Евгений Куйвашев. В представлении было отмечено, что Татьяна Георгиевна характеризуется высоким профессиональным уровнем и многолетним опытом успешной деятельности в обеспечении дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в Свердловской области.

В ходе обсуждения было сказано, что Мерзлякова ведет широкую правозащитную деятельность как на региональном, так и федеральном уровнях. Она является членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководит комиссией по личным свободам граждан.

По итогам рассмотрения комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности предложил заксобранию назначить Татьяну Мерзлякову на должность уполномоченного по правам человека в Свердловской области сроком на пять лет. Напомним, она занимает данный пост уже 20 лет - с июня 2001 года.

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Теги: Мерзлякова, заксобрание, кандидат, омбудсмен



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