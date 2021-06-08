08 Июня 2021
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Алексей Цыденов врио главы Бурятии (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыка

МЧС оштрафовало главу Бурятии Алексея Цыденова за нарушение противопожарного режима.

"Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!", - написал он на своей странице в Instagram.

К посту приложены фотографии мангала с горящими дровами и разложенными рядом принадлежностями для жарки шашлыка.

Цыденов также опубликовал фотографию квитанции об оплате штрафа – три тысячи рублей.

Regnum отмечает, что Бурятия является одним из регионов, где каждое лето остро встает проблема с распространением лесных пожаров.

В прошлом году на территории Баргузинского района Бурятии был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лес горел на территории Забайкальского национального парка.К борьбе с лесными пожарами в Бурятии подготовили около тысячи военных.

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Теги: глава бурятии, разведение костра, алексей цыденов



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