Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыка
МЧС оштрафовало главу Бурятии Алексея Цыденова за нарушение противопожарного режима.
"Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!", - написал он на своей странице в Instagram.
К посту приложены фотографии мангала с горящими дровами и разложенными рядом принадлежностями для жарки шашлыка.
Цыденов также опубликовал фотографию квитанции об оплате штрафа – три тысячи рублей.
Regnum отмечает, что Бурятия является одним из регионов, где каждое лето остро встает проблема с распространением лесных пожаров.
В прошлом году на территории Баргузинского района Бурятии был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лес горел на территории Забайкальского национального парка.К борьбе с лесными пожарами в Бурятии подготовили около тысячи военных.