Госдума примет сегодня обращение в связи с предложением Зеленского не считать русских коренным народом Украины

Госдума сегодня на пленарном заседании намерена принять заявление – обращение по поводу законопроекта Владимира Зеленского об определении "коренных народов" Украины. Из числа последних решением президента этой страны исключаются русские, белорусы и молдаване (да и вообще все другие народности, кроме украинцев).

Депутаты ГД в подготовленном тексте заявления указывают, что вместе эти три народа составляют более 18% населения Украины (17% из них – русские).

"Госдума рассматривает этот законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте обращения.

"Мы считаем, это решение, граничащее с самыми худшими формами национализма. Оно оскорбительно и унизительно для многих граждан Украины, в том числе русскоязычных", - комментирует зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.