08 Июня 2021
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Политика В России Украина Москва
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Госдума примет сегодня обращение в связи с предложением Зеленского не считать русских коренным народом Украины

Госдума сегодня на пленарном заседании намерена принять заявление – обращение по поводу законопроекта Владимира Зеленского об определении "коренных народов" Украины. Из числа последних решением президента этой страны исключаются русские, белорусы и молдаване (да и вообще все другие народности, кроме украинцев).

Депутаты ГД в подготовленном тексте заявления указывают, что вместе эти три народа составляют более 18% населения Украины (17% из них – русские).

"Госдума рассматривает этот законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте обращения.

"Мы считаем, это решение, граничащее с самыми худшими формами национализма. Оно оскорбительно и унизительно для многих граждан Украины, в том числе русскоязычных", - комментирует зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

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Теги: владимир зеленский, госдума, коренной народ, украина, русские, белорусы



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