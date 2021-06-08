Экс-глава Челябинска Тефтелев просит суд изменить вид исправительного учреждения для отбывания приговора

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за получение взятки, подал ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, назначенного для отбывания наказания по приговору суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ходатайство поступило в Калининский районный суд 3 июня. Заседание по делу еще не назначено.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.