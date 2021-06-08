08 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Кинотеатр &quot;Салют&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчанам, поставившим прививку от COVID-19 в "Гринвиче", подарят билет в кино

Жители и гости Свердловской области могут бесплатно сходить в кино, поставив прививку от коронавируса в мобильно пункте, расположенном в ТЦ "Гринвич" (Екатеринбург). Об этом Накануне.RU сообщили в оперштабе региона.

После вакцинации пациентам вручается пропускной билет на один из шести фильмов, идущих в прокате.

Сегодня привиться от COVID-19 в Екатеринбурге, помимо "Гринвича", можно также в:

  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) - с 10.00 до 15.00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) - с 15.00 до 19.00;
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – с 10.00 до 18.00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) – с 16.00 до 19.00; Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;

В Нижнем Тагиле:

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00.

Напомним, что аналогичная акция действует и в екатеринбургском зоопарке, где 3 июня открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Каждому, кто пройдет вакцинацию зоопарк вручает пригласительный на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребенка. Он действителен все три недели, что позволит прийти пройти вакцинацию вторым компонентом, не тратя деньги на билет. Пригласительный можно использовать и в любой другой день до конца года

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Теги: Гринвич, билет в кино, вакцинация, коронавирус



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