СМИ: Кремль рассматривает вариант похода "ЕР" в Госдуму без Медведева во главе

В Кремле рассматривают несколько вариантов формирования федеральной части списка "Единой России" на выборах в Госдуму. Впервые с 2007 года ее вид может претерпеть изменения, если в администрации президента остановятся на варианте с несколькими людьми во главе, а не с единоличным лидером, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Инсайдеры рассказывают, что единолично список может возглавить только Владимир Путин, при этом вариант с лидером Дмитрием Медведевым не рассматривается.

До 2007 года, когда "ЕР" впервые возглавил Путин, партию на выборах представляли сразу три лидера – Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Юрий Лужков.

Свежие электоральные рейтинги Дмитрия Медведева отсутствуют. Если говорить о рейтинге доверия, то, по данным ВЦИОМ на 31 мая, о доверии ему заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка).

Более того: источники сообщают, что и в вариантах с несколькими лидерами (от трех и более человек) не всегда присутствует Медведев. Если будет принято решение, при котором экс-премьер отсутствует в списке лидеров, то он, скорее всего, будет представлен избирателю как руководитель выборной кампании.

Окончательное решение, вероятно, будет принято незадолго до съезда партии – он пройдет 19 июня.