После пожара в ЦПКиО Екатеринбурга усилили охрану

После того, как вчера вечером в парке им. Маяковского в Екатеринбурге произошло возгорание, руководство ЦПКиО решило усилить охрану и постоянное патрулирование территории. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе парка.

Сегодня ЦПКиО открылся в 6.00 и работает в штатном режиме. Исключением является только то, что с этого момент поливная машина будет выходить на дополнительные рейсы, чтобы исключить вероятность возгорания сухой травы.

"Администрация парка и сотрудники МЧС напоминают - поджог тополиного пуха или неосторожное обращение с огнем может привести к беде. Даже брошенный окурок (при этом курение в парке запрещено) может стать причиной крупного пожара. Огонь по пуху или сухой траве распространяется очень быстро и легко может перейти на постройки, дома, автомобили, нанести существенный вред природе", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что площадь возгорания 7 июня составила около гектара, огонь тушили свыше двух часов. Горела сухая трава и тополиный пух внутри парка и за его пределами, постройки не пострадали. Точную причину возгорания пока выяснить не удалось, она будет установлена профильными службами. Предположительно, все началось с тополиного пуха, который мог вспыхнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и самовоспламениться.

Пока на место не прибыли пожарные, с огнем боролись сотрудники парка. Позже к тушению подключилось пять пожарных расчетов и 15 сотрудников МЧС. Несмотря на это, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, что привело к решению эвакуировать посетителей ЦПКиО и закрыть парк до конца дня. Данную работу на себя взяли сотрудники администрации парка и МВД. Об эвакуации объявляли по громкой связи.