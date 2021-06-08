В отношении Пивоварова возбудили еще одно дело

В отношении бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова возбудили еще одно дело — о невнесении организации в список иноагентов.

Ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, сообщает Baza.

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге. Самолет, в котором он направлялся в Варшаву, остановили при вылете. Следователь в суде заявил, что в последующем Пивоваров планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке, передает ТАСС.

Пивоваров арестован по уголовному делу по другой статье (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).