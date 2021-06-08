В Екатеринбурге полицейский найден застреленным во время дежурства

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали инцидент в полку ППСП Екатеринбурга.

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Ранее в уральской столице было найдено тело полицейского, который заступил на дежурство. Силовика с огнестрельным ранением, полученным из табельного оружия, обнаружил его коллега.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка Валерий Горелых, ЧП не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника.

"Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУ МВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены. Они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского Главка", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СКР по Свердловской области, точная причина смерти погибшего силовика будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.