Опыт Сургутского района по реализации концессионных соглашений оказался в центре обсуждений Янтарного форума муниципального сотрудничества

В Калининградской области завершился Янтарный форум муниципального сотрудничества. В его работе принимала участие делегация Сургутского района, передает корреспондент Накануне.RU. Особенно коллег из других муниципалитетов страны заинтересовал опыт работы Сургутского района в области строительства школ по концессии.

"Интересен обмен опытом. Для других муниципалитетов был очень важен наш опыт именно в сфере концессионных соглашений. Мы для них были такой территорией, где удалось заключить концессионные соглашения и они работают. Поскольку ни в одном из регионов, в которых стоит такая же задача по строительству школ, этот процесс не удалось довести до завершения, то для них мы были теми пилотами, у которых они получали опыт. Для всех был интересен наш опыт работы с инвесторами",- рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, что в 2018 году Сургутский район первым в России заключил концессионные соглашения по строительству школ. И сейчас в Солнечном и Нижнесортымском поселениях возводятся школы, каждая из которых рассчитана на 1100 учащихся.

Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова в беседе с журналистами сообщила, что Сургутский район на форуме представил свои инвестиционные возможности в области объектов спортивной инфраструктуры: проект создания спортивный этнопарка «Барсова гора», центра спортподготовки в Белом Яре, и спортивный комплекс в городе Лянторе. Отметим, что представленные на Янтарном форуме проекты Сургутского района, ранее получили высокую оценку федерального министерства спорта не только с точки зрения развития спортивной инфраструктуры, но и с точки зрения развития туристических возможностей.

При этом, сургутян в рамках работы форума интересовал опыт по созданию индустриальных парков. "Мы очень активно консультировались по поводу создания индустриальных парков", - сообщила Юлия Маркова.

Янтарный форум муниципального сотрудничества проводится в самом западном регионе страны, начиная с 2016 года. Тема форум а в 2021 году звучала так: обеспечение инвестиционной конкурентоспособности муниципалитетов в условиях глобальных экономических трансформаций. В программе форума масса поездок по муниципалитетам региона, ознакомление с инфраструктурными объектами, обмен опытом реализации практик экономического и технологического развития; встречи с инвесторами, подписание межмуниципальных и инвестиционных соглашений и вручение наград Конкурса «100 растущих муниципальных экономик России 2020 года». В 2021 году в форуме участвуют представители муниципалитетов из 44 регионов страны.