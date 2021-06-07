07 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
(2004) |

Россия закрыла въезд девяти гражданам Канады, "причастным к формированию и проведению антироссийского курса"

Россия бессрочно запретила въезд в страну девяти канадским гражданам, "причастным к формированию и проведению антироссийского курса", сообщили Накануне.RU в российском МИД.

Решение – ответ на введенные канадским правительством 24 марта незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния Алексея Навального.

Бессрочно закрыт въезд в Россию министру юстиции и генпрокурору Канады Дэвиду Ламетти, руководителю федеральной тюремной системы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Лаки Бренда, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркесу, министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану, замминистра национальной обороны Канады Джожи Томасу, замначальника штаба национальной обороны Майку Руло, заместителю комиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану и контр-адмиралу, начальнику разведывательного управления вооруженных сил страны Скотту Бишопу.

Напомним, в конце марта Канада ввела санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг фигуры Алексея Навального. В число тех, кому запрещен въезд в Канаду, попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Также все их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

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Теги: Россия, Канада, закрытие въезда



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