Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президенты США Джо Байден и Украины - Владимир Зеленский провели переговоры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Главы государств поговорили по телефону. Байден пригласил Зеленского в Вашингтон этим летом, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация Байдена передумала проводить встречу президента США с Зеленским накануне российско-американских переговоров в Швейцарии. Инсайдер также сообщил о причине отмены переговоров: якобы американским властям не понравилось решение Киева о смене руководства "Нафтогаза", в этом Вашингтон усмотрел нежелание бороться с коррупцией.

Впрочем, на официальном уровне об этих переговорах и не сообщалось, так что и отказ от них никто не комментирует. Зеленский в разговоре с изданием заметил, что консультаций по теме возможных переговоров с Байденом не было, но он в любой момент, тем более – перед российско-американским саммитом, готов встретиться с президентом США и обсудить, помимо прочего, строительство "Северного потока-2". Ранее президент Украины раскритиковал США за нерешительность в вопросе ввода санкций в отношении России и самого "СП2".