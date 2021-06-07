Путин передал руководству Башкирии 50% акций "Башкирской содовой компании"

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче руководству Башкирии 50% акций "Башкирской содой компанией" (АО "БСК"), передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Документ опубликован на портале правовой информации. В нём говорится, что "в собственность республики передаются 38,3% (634,2 тыс.) акций "БСК", находящихся в федеральной собственности". Также "в доверительное управление АО "Региональный фонд" (располагается в Уфе, учреждено министерством земельных и имущественных отношений республики) передаётся 11,7% (194,2 тыс.) акций компании".

Напомним, в августе 2020 г. президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность уменьшения доли государства в "БСК". Он отметил, что нынешние владельцы явно не заинтересованы в развитии компании и, возможно, выводят деньги на офшорные счета на Кипре. До этого суд принял иск Генпрокуратуры, которая оспорила законность размывания доли государства в "Башкирской содовой компании".

Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров подал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление, в котором обвинил должностных лиц, которые на тот момент были у власти в республике, в содействии незаконной приватизации. Ущерб, по мнению главы региона, превысил 34 млрд руб.