07 Июня 2021
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Общество Пермский край
представление врио губернатора Пермского края, Дмитрий Махонин, Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Больницы, школы, льготы пенсионерам, "Амкар". Глава Прикамья поовёл онлайн-встречу с жителями

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл прямой эфир с жителями. Разговор шёл о развитии в регионе медицины, образования, возвращении пенсионерам льгот, авиасообщении между Пермью и другими городами России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Житель посёлка Ильинский рассказал, что в поселении нет лора, приходится ездить в Пермь. Он спросил, когда решат проблему.

"Действительно, проблема есть. Минздраву края поручено для начала временно решить проблему. Мы увеличили поддержку врачей, вдвое увеличена заявка в краевое министерство здравоохранения – порядка 300 целевых мест создано в 2021 г. Ещё 160 мест по целевой ординатуре есть. Работает программа "Земский доктор". В 2020 г. 110 медработников воспользовались ею", - сказал Махонин, пообещав решить проблему с нехваткой медиков в течение нескольких лет.

В регионе до конца года установят семь фельдшерско-акушерских пунктов и одна амблулатория. Например, в посёлке Ивакинский карьер. Вскоре откроются больницы, в частности, в Кудымкаре, Ленинском районе. Для клиник купят 1,5 тыс. изделий на 3 млрд руб.

"Что касается микрорайона Лёвшино, там заканчивается отделка, вскоре больница пройдёт лицензирование. В Кировском районе Перми объект проблемный, были ошибки проектирования, идёт работа с новым подрядчиком по корректировке проекта, скоро она закончится, полгода потребуется на ремонт", - сказал Махонин.

Памятник букве П в Перми, Пермские ворота(2020)|Фото: Накануне.RU

Житель Октябрьского района спросила, когда откроется гемодиализный центр в Чернушке.

"Проект реализуют на деньги частного партнёра. В первом квартале 2022 г. он должен быть открыт", - сказал Махонин.

Губернатора спросили, как в крае будут строить школы.

"Задавали вопрос по Сылве, например. В сентябре в новом корпусе на 300 детей местной школы начнут заниматься школьники. В планах – достроить корпус на 400 мест пермской школы №93. К 1 сентября откроют школы в Чайковском, Березниках, Соликамске, Нытве", - сказал Махонин.

Говоря об уровне образования в крае, он уточнил, что "если мы говорим про эту тему, то тут не наша оценка, в Рособрнадзора".

"Школьники наши побеждают на Всероссийской олимпиаде школьников. Исторической памятью надо заниматься не только в школе, но и дома", - сказал Махонин.

Главу региона спросили, почему пенсионеры потеряли льготы из-за того, что у них "высокая пенсия".

"Если пенсия выше двух прожиточных минимумов до величины в 10%, вернут различные льготы. Например, на проезд", - сказал губернатор.

Махонин рассказал, что в курсе сокращений рейсов "Аэрофлота" Пермь – Москва.

"Добавлены рейсы "Победы", "Северного ветра", "S7", и "Red wings". По сравнению с 2019 г. пассажиропоток растёт. Обратил внимание ФАС на то, что цены на билеты не должны расти. У "Red wings" несколько самолётов будут базироваться в Перми. Будем дальше развивать авиасообщение, это важно", - сказал Махонин.

В 2021 г. по городу начнут ездить 10 новых трамваев, в 2022 – ещё 15. Ветхое жильё на улице Бумажников в Соликамске расселят в 2022 г., сказал губернатор, отвечая на один из вопросов.

"Ремонт набережной идёт по графику. 1 сентября сдадут последний участок, она будет полностью открыта. Будем проектировать набережную от Перми I до заводов Мотовилихи", - сказал Махонин.

Общественный транспорт в Перми(2020)|Фото: Накануне.RU

Он высказался о строительстве Восточного кладбища.

"То место, где оно должно располагаться, утверждено Генеральным планом. Необходимо заложить в проект санитарно-гигиеническую зону. Изучаем этот вопрос. Обещаю максимально прозрачно строить его", - сказал Махонин.

Также губернатор рассказал, что в крае будут снимать кино.

"Создание клуба "Амкар" – кропотливая работа. В этом году ни одного бюджетного рубля на него не потратят. Сначала давайте команду создадим, тренерскую команду, чтобы фраза "Нет "Амкара" без болгара" ушла в прошлое", - сказал губернатор.

В конце Махонин рассказал, что "подал документы и надеется получить одобрение на включение своей кандидатуры на выборах депутатов заксобрания".

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Теги: Дмитрий Махонин, прямой эфир



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