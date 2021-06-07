При чем здесь комбайн? Член "Партии Дела" выиграл суд у приморского губернатора

Глава Чкаловского сельского поселения, член "Партии Дела" Всеволод Ию выиграл суд по иску от приморского губернатора Олега Кожемяко. Руководитель региона пытался снять своего оппонента с поста, утверждая, что нашел у него незадекларированную собственность — комбайн. Фемида встала на сторону Ию, подтвердив, что машина давно продана, а иск не обоснован.

4 июня Спасский районный суд отказался удовлетворить иск Кожемяко к Ию, посчитав доводы губернатора необоснованными. Суть претензий сводилась к тому, что глава поселения в справке о доходах и расходах за 2019 год не задекларировал якобы принадлежащий ему комбайн. В свою очередь ответчик пояснил, что эта сельхозмашина продана Росимуществом на торгах. Новый же владелец так и не оформил комбайн в собственность. На заседании правоту Ию подтвердили документы, предоставленные Росимуществом: комбайн был действительно давно продан, а сделку подтверждает договор купли-продажи.

"Дело в том, что переход права собственности на любую вещь, которая не является недвижимостью, происходит с момента оформления договора купли-продажи. То есть — как только продавец получил деньги, а продавец — товар. Такой договор у меня был. Странно, что юридическая служба губернатора об этом не знала и инициировала заведомо проигрышное дело", — прокомментировал Ию решение суда.

В окружении Ию, известного критика экономической политики региональных властей и председателя реготделения "Партии Дела" в Приморье, не сомневаются, что "комбайновое дело" — очередной виток давления на оппозиционного главу.

"По этой истории не должно было быть никакого разбирательства, разве что в отношении нового собственника, который вовремя не поставил на учет комбайн. А получилось так, что юридическая служба раздула целый иск", — говорит Всеволод Ию.

Теперь, после решения суда в пользу Ию, у Олега Кожемяко наверняка возникли претензии к своему юридическому отделу. "Понятно, что губернатор не сам составил это, мягко говоря, слабое исковое заявление, однако он его подписал, рассчитывая на компетентность сотрудников", — добавил глава сельского поселения.

По словам Ию, это далеко не первый случай, когда на него лично и на реготделение партии давят, используя админресурс. "Даже сейчас, несмотря на то, что никаких причин проиграть не было, были опасения, что суд встанет на сторону истца. Но решение оказалось справедливым", — отметил он.