07 Июня 2021
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Владимир Якушев (2021) | Фото: forumspb.com

Полпред президента в УрФО может возглавить объединенный список "Единой России"

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев может возглавить объединенный список "Единой России" в Тюменской, Курганской областях, ХМАО и ЯНАО, сообщает РБК.

Также списки возглавят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сообщается, что предвыборный список "Единой России" будет разделен на 57 региональных групп, большинство которых возглавят губернаторы. В качестве лидеров или вторых номеров списков обсуждаются кандидатуры как минимум 44 губернаторов.

Предварительное решение об этом принято, окончательно количество групп должен зафиксировать съезд партии власти, который пройдет 19 июня в Москве.

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