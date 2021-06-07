Полпред президента в УрФО может возглавить объединенный список "Единой России"

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев может возглавить объединенный список "Единой России" в Тюменской, Курганской областях, ХМАО и ЯНАО, сообщает РБК.

Также списки возглавят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сообщается, что предвыборный список "Единой России" будет разделен на 57 региональных групп, большинство которых возглавят губернаторы. В качестве лидеров или вторых номеров списков обсуждаются кандидатуры как минимум 44 губернаторов.

Предварительное решение об этом принято, окончательно количество групп должен зафиксировать съезд партии власти, который пройдет 19 июня в Москве.

